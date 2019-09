Greve dos pilotos da British Airways prejudica 200 mil passageiros e cancela 1.700 voos

Os pilotos da maior companhia aérea britânica, a British Airways, estão em greve e com isso já fizeram cancelar, só esta segunda-feira, 1.700 voos da operadora que iriam partir ou chegar ao Reino Unido. De acordo com o The Independent esta é mesmo a maior greve da história em terras de Sua Majestade, prejudicando cerca de 200 mil passageiros.

“Os céus ao amanhecer em torno de Heathrow são muito mais silenciosos do que o normal. A British Airways, companhia aérea que opera mais de metade dos voos no aeroporto internacional mais movimentado da Europa, encerrou a grande maioria de suas operações por causa de uma greve de pilotos”, escreve o periódico inglês.

Segundo o The Independent, a tripulação de voo que pertence à Associação de Pilotos de Linha Aérea Britânica (Balpa) está envolvida numa amarga disputa salarial com a British Airways e entraram em greve por 48 horas, provocando o cancelamento de quase todos os voos da companhia aérea de e para Heathrow e Gatwick, esta segunda e terça-feira.

Recorde-se que para a Madeira estava agendado um voo para hoje, que entretanto já foi cancelado.