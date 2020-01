O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou ontem um crédito de 892 milhões de reais (190 milhões de euros) para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os estados mais afetados pelas chuvas que atingem o país.

“O nosso Governo editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário, no valor de 892.000.000,00 de reais para atender obras de emergência em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo”, escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter, após ter sobrevoado hoje à tarde as cidades mais afetadas pelo temporal em Minas Gerais.

Jair Bolsonaro visitou as áreas atingidas acompanhado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, além de sete ministros.

“O objetivo do Governo Federal é promover a reparação dos danos sofridos e o restabelecimento de serviços essenciais à população nos municípios afetados”, refere uma nota do Palácio do Planalto, nome oficial do local de trabalho da Presidência do Brasil.

O sudeste brasileiro tem sido atingido por fortes chuvas desde a semana passada, que causaram a morte a 55 pessoas em Minas Gerais, e 10 no Espírito Santo.

O mau tempo que atinge Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil, levou 44.929 pessoas a terem de se deslocar para casas de familiares ou amigos e 8.259 a serem colocadas em abrigos públicos, como escolas ou igrejas, totalizando 53.188 cidadãos fora das próprias habitações.

As 55 mortes na região foram causadas, maioritariamente, por derrocadas e deslizamentos de terra, indicaram as autoridades.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, este mês de janeiro foi o mais chuvoso da história de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, desde o início da medição, há 110 anos.

Ao todo, 101 municípios estão em situação de emergência em Minas Gerais e três decretaram estado de calamidade pública.

As fortes chuvas que têm caído na região causaram inúmeros danos, como desabamentos de residências e alagamento de estradas.

Já no Espírito Santo, além dos 10 mortos registados até ao momento, mais de 14 mil pessoas encontram-se desalojadas, informou a Defesa Civil estadual.

No Rio de Janeiro, há 16 mil cidadãos fora das próprias habitações, em 10 municípios, dos quais oito em situação de emergência. Duas pessoas morreram devido às chuvas, segundo o portal de notícias G1