Fuga de gás na origem de explosão que provocou 42 feridos no Japão

Uma fuga de gás está a ser apontada pela comunicação social japonesa como a causa provável da explosão de hoje na cidade japonesa de Sapporo e que provocou ferimentos em 42 pessoas.

Várias testemunhos recolhidos pela cadeia pública de televisão japonesa NHK, antes da explosão e do incêndio que se lhe seguiu, sentiu-se na zona um forte cheiro a gás.

A explosão ocorreu num edifício comercial de dois pisos onde se localiza um “pub” e outras lojas, situado a cerca de três quilómetros do centro de Sapporo, na ilha de Hokkaido, no norte do Japão.

Segundo a NHK, o incêndio que se seguiu à explosão afetou o “pub” e uma agência imobiliária, ferindo 42 pessoas que se encontravam nos dois estabelecimentos.

Os bombeiros demoraram cinco horas a controlar o incêndio.

De acordo com a polícia japonesa, a maioria das pessoas sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido encaminhados para os hospitais locais.