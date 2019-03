Explosão de bomba em comboio faz três mortos no Paquistão

A polícia do Paquistão informou que a explosão de uma bomba a bordo de um comboio em movimento matou pelo menos três passageiros e feriu outros sete no sudoeste do país.

O responsável da polícia Abdullah Jamali disse que a bomba explodiu numa das carruagens de um comboio com destino a Quetta, danificando cinco carruagens.

Jamali adiantou que dois homens e uma mulher morreram e que, entre os feridos, estavam mulheres e crianças.

Ninguém reivindicou a responsabilidade pela explosão, mas os separatistas étnicos Baluch têm um histórico de atentados a comboios.

A província do Baluchistão, a maior do país, tem sido palco de ataques separatistas há mais de uma década.

Os separatistas acusam o Governo central de explorar injustamente a riqueza mineral e de gás da região.