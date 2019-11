Evo Morales chegará ao México depois de viagem diplomaticamente atribulada

A viagem do ex-Presidente boliviano Evo Morales até ao México - onde obteve asilo político, depois da sua demissão após semanas de protestos por fraude eleitoral -- está a ser repleta de peripécias diplomáticas, disse o Governo mexicano.

O Governo do México disse hoje que o jato militar que transporta Morales deverá chegar à capital deste país pelas 11:00 locais (17:00 em Portugal continental), depois de “uma jornada por diferentes espaços e decisões políticas”, nas palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard.

Segundo Ebrard, as autoridades bolivianas começaram por dar permissão à operação de resgate político de Evo Morales, tendo o avião militar mexicano partido do Peru na segunda-feira, mas a autorização foi revogada e o avião regressou à base.

As autoridades bolivianas voltaram a dar permissão, mas nessa altura o Peru não autorizou o regresso, o que causou um atraso na descolagem de El Paz, até que o Paraguai - com a intervenção do Presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández - se voluntariou para receber o avião transportando o ex-Presidente.

Contudo, também o voo para o Paraguai foi atribulado, porque a rota teve de ser alterada por várias vezes, já que alguns países (como o Brasil e o Equador) fecharam o seu espaço de voo para o avião militar mexicano.

“Foi tudo muito difícil e tenso”, concluiu o chefe da diplomacia do México, referindo-se às peripécias da viagem que neste momento transporta Evo Morales para a Cidade do México.

“Mas não são esperados mais contratempos”, assegurou Marcelo Ebrard, explicando que a atribuição de asilo político a Evo Morales é feita de acordo com a Constituição mexicana.