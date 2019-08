Estados Unidos procuram suspeito de pertencer à rede terrorista Al-Qaida que vive no Brasil

A polícia federal norte-americana (FBI) procura um egípcio, que reside no Brasil, suspeito de pertencer à rede terrorista Al-Qaida, informou na segunda-feira o Governo brasileiro.

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, a residir legalmente no Brasil desde 2018, está a ser procurado pelas autoridades norte-americanas para ser interrogado, indicaram, em comunicado, os Ministérios da Justiça e dos dos Negócios Estrangeiros do Brasil.

“O Governo está aberto a cooperar com as autoridades dos EUA no que for solicitado, nos termos da nossa legislação, e está a acompanhar o caso”, acrescentou a nota.

Na segunda-feira, o FBI incluiu o egípcio na lista de suspeitos de envolvimento em atos de terrorismo e divulgou várias fotografias do suspeito na página da internet.

Segundo o FBI, Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, de 42 anos, é suspeito de estar envolvido no planeamento de ataques contra os Estados Unidos e de fornecer apoio material à Al-Qaida desde 2013.

O FBI advertiu que o suspeito “deve ser considerado armado e perigoso” e pediu que qualquer informação sobre o egípcio seja transmitida às autoridades norte-americanas.