Equador entregou 11 mil vistos a venezuelanos por razões humanitárias

O Equador entregou cerca de 11.000 vistos de exceção por razões humanitárias a cidadãos venezuelanos desde agosto deste ano, informou hoje o Ministério de Relações Externas e Mobilidade Humana do país.

Num comunicado oficial, aquela tutela adiantou que, entre 19 de agosto e 26 de dezembro deste ano, foram emitidos um total de 25.780 vistos a favor de cidadãos venezuelanos.

Destes, 10.976 correspondem a vistos de exceção por razões humanitárias (VERHU), emitidos no quadro do processo de regularização de cidadãos venezuelanos estabelecido através de um decreto do Governo do Equador em 26 de julho de 2019.

No mesmo comunicado, o departamento governamental equatoriano indicou ainda que foram recusados vistos por vários motivos, os mais frequentes por erros em nomes ou apelidos, datas de nascimento ou problemas com documentos apresentados na plataforma do sistema de consulado virtual.

Essa plataforma é um mecanismo ‘online’ criado pelo Governo presidido por Lenín Moreno para organizar e regularizar a imigração para o país.

O processo de emissão de vistos de exceção por razões humanitárias encerra em 31 de março de 2020.