Embaixada de Portugal em França presta homenagem a cinco portugueses

Cinco portugueses vão ser distinguidos esta sexta-feira com a Ordem do Mérito da República Portuguesa devido ao seu trabalho pela comunidade portuguesa em França, ocasião que marca também o primeiro ano do embaixador Jorge Torres Pereira na capital francesa.

Do sector da construção civil à academia, a embaixada de Portugal em França vai agraciar esta sexta-feira cinco portugueses que pela sua atividade e intervenção cívica ganharam relevo na comunidade. Os agraciados são Ana Paixão, José Costa Esteves, Mapril Baptista, Fernando Lopes e Jorge Mendes Constante.

Ana Paixão é leitora de língua e cultura portuguesa do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua na Universidade de Paris 8 e é também, desde 2010, a directora da Casa de Portugal na Cidade Internacional Universitária de Paris. José Manuel Esteves é professor responsável da cátedra Lindley Cintra do instituto Camões no Departamento de Estudo Lusófonos da Universidade Paris Nanterre.

Do mundo empresarial, também dois portugueses serão distinguidos. Mapril Batista é empresário na região de Paris, no sector das ambulâncias, tendo já oferecido várias viaturas a cidades portuguesas. Já Fernando Lopes é empresário da construção civil, sendo ainda proprietário da Rádio Alfa - um dos principais órgãos de comunicação social português em França.

O único agraciado fora da região de Paris é Jorge Mendes Constante, advogado da região de Marselha. O seu gabinete tornou-se um ponto de referência para a comunidade portuguesa e para as empresas portuguesas, sendo também membro fundador da Associação ‘Luso-Forum des Affaires’, em Marselha, e administrador da delegação regional da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP).

A cerimónia será também uma forma de assinalar o primeiro ano do embaixador Jorge Torres Pereira, com a presença de várias associações portuguesas activas na região de Paris.