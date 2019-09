Duas crianças mortas e quatro desaparecidos em naufrágio perto da ilha grega de Quios

Duas crianças morreram e outras quatro pessoas estão desaparecidas depois de uma embarcação que transportava 18 refugiados se afundar hoje perto da ilha grega de Quios.

Por volta das 10:30 locais (08:30 em Lisboa), um barco da agência europeia de fronteiras, a Frontex, detetou uma embarcação voltada, segundo indicou uma fonte da Guarda Costeira à agência de notícias Efe.

O barco resgatou 12 refugiados: cinco homens, três mulheres e quatro crianças - três delas com menos de 6 anos e uma com 12 anos - e encontrou ainda os corpos de outras duas crianças, uma de 4 anos e outra com alguns meses.

Os sobreviventes indicaram à equipa da Frontex que outros quatro ocupantes da embarcação estavam desaparecidos, tendo sido iniciada uma operação de resgate que envolveu três navios da Guarda Costeira, dois barcos e um avião da Frontex e um helicóptero das Forças Aérea helênica.

Segundo a Guarda Costeira, as condições meteorológicas na zona do naufrágio são boas.

As chegadas de refugiados à Grécia vindos da Turquia aumentaram significativamente este ano e, em agosto, 9.300 pessoas chegaram às ilhas do Mar Egeu, o número mais elevado desde a declaração conjunta de março de 2016 entre a União Europeia e a Turquia sobre a gestão da crise migratória.

Nas últimas 24 horas, 358 pessoas foram resgatadas em oito operações na Grécia, de acordo com a Guarda Costeira.

Mais de 26.000 pessoas estão alojadas nos campos de registo das ilhas do Egeu, instalações inicialmente preparadas para albergar 5.800 pessoas.