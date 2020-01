Donald Trump agradece esforço da China para conter propagação do coronavírus

O Presidente norte-americano, Donald Trump, agradeceu hoje os esforços que Pequim tem feito para tentar conter a propagação do novo coronavírus detetado na China, escreveu na rede social Twitter.

O agradecimento de Trump foi feito através de um ‘tweet’, no qual também se congratulou pela transparência de Pequim no combate ao vírus, que já matou 26 pessoas na China.

“A China tem trabalhado arduamente para conter o coronavírus. Os Estados Unidos apreciam muito os seus esforços e transparência. Tudo vai dar certo. Em meu nome pessoal e em nome do povo americano, quero agradecer ao Presidente Xi!”, lê-se no ‘tweet’ de Trump, escrito às 21:30 (hora de Lisboa).

O novo vírus, que causa pneumonias, foi detetado na China no final de 2019 e já provocou a morte a pelo menos 26 pessoas.

No território continental chinês há registo de mais de 800 pessoas infetadas e cerca de 1.000 casos suspeitos, tendo sido detetados outros casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

Os dois primeiros casos na Europa do novo coronavírus foram hoje confirmados em França, anunciou a ministra da Saúde francesa, Agnes Buzyn.

De acordo com a governante, as duas pessoas infetadas com o coronavírus estiveram na China.

As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto “mais crítico” no que toca à prevenção e controlo do vírus e colocaram em quarentena, impedindo entradas e saídas, três cidades onde vivem mais de 18 milhões de pessoas --- Wuhan e as vizinhas Huanggang e Ezhou.

Num esforço sem precedentes para tentar travar a propagação, cancelaram também as comemorações do Ano Novo chinês em várias localidades, incluindo a capital, Pequim.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.