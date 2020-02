Dois mortos e 30 feridos em acidente de comboio de alta velocidade em Itália

Duas pessoas morreram e 30 ficaram hoje feridas na sequência de um descarrilamento de um comboio de alta velocidade que fazia o trajeto Bolonha-Milão, no norte de Itália, informou hoje a proteção civil italiana.

De acordo com a fonte, as vítimas mortais são os dois maquinistas do comboio que descarrilou perto da cidade de Casal Pusterlengo, na província de Lodi, desconhecendo-se ainda as causas do acidente.

Os 30 feridos ligeiros foram transportados para os hospitais da região.

A locomotiva e outras duas carruagens do comboio, modelo Frecciarossa 9595, descarrilaram na sequência do acidente.

Os comboios que passavam naquela linha foram desviados.