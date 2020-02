Cruz Vermelha Venezuelana recebeu 40 toneladas de medicamentos

A Cruz Vermelha Venezuelana (CVV) anunciou hoje que recebeu um novo carregamento de 40 toneladas de medicamentos e materiais médicos destinados a responder à crise humana no país.

“Anunciamos a entrada de 40 toneladas de medicamentos e suprimentos médicos no país, no quadro do nosso plano de assistência à Venezuela, que responde às necessidades mais urgentes da população venezuelana na área da saúde”, explica um comunicado divulgado em Caracas.

Citado no documento, o presidente da CVV, Mário Villarroel, refere que com este novo carregamento aquele organismo “ratifica o seu compromisso de continuar a levar ajuda a toda a Venezuela de maneira neutral, imparcial e independente”.

O carregamento foi enviado do centro logístico da Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha (FISCV), no Panamá, e, segundo o comunicado, estes medicamentos e suprimentos médicos essenciais vão ser distribuídos em hospitais públicos venezuelanos e em comunidades vulneráveis no país, entre outras iniciativas.

Segundo a CVV, este é o sétimo carregamento recebido em Caracas, na sequência de um apelo feito em 2019, para atender, em 12 meses, 650.000 pessoas, nas áreas de saúde (incluindo atividades de prevenção e tratamento de várias doenças, entre elas a malária), água, saneamento e higiene.

Entretanto, foi criada uma comissão de monitorização e acompanhamento da distribuição da ajuda, composta por sete representantes daquele organismo, da Federação Farmacêutica venezuelana, de comunidades religiosas, e de organizações da sociedade civil e do setor médico.

De acordo com a Cruz Vermelha Venezuelana, a ajuda anteriormente recebida foi distribuída por 65 centros de saúde públicos, oito hospitais e 32 unidades ambulatórias.