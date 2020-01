Colisão entre autocarro e camião provoca um morto e 30 feridos em Luanda

Um acidente de viação registado hoje provocou um morto e 30 feridos, dos quais cinco em estado grave, na zona de Ramiros, província de Luanda, informou o Serviço de Protecção Civil e bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do comando provincial de Luanda do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, Faustino Miguêns, disse que do total de feridos, cinco estão em estado grave.

Segundo Faustino Miguêns, no acidente estiveram envolvidas quatro viaturas, entre as quais um autocarro da transportadora pública Macon, que seguia viagem para a província de Benguela com 42 passageiros a bordo, dos quais 11 saíram ilesos.

“Tratou-se de uma colisão entre um autocarro, que levava 42 passageiros, e um camião cisterna, envolvendo também outras duas viaturas. Houve um despiste, seguido do capotamento do autocarro”, explicou o responsável.