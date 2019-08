Cinco mortos em Espanha em choque de helicóptero com ultraleve

Cinco pessoas morreram hoje na ilha espanhola de Maiorca na sequência do choque no ar de um helicóptero com um ultraleve, disseram fontes oficiais.

O acidente deu-se no município de Inca, segundo a agência de notícias Efe.

Na sequência do acidente morreram os três ocupantes do helicóptero e os dois do ultraligeiro. Não se registaram outros feridos.

O acidente deu-se às 13:35 (12:35 em Lisboa) e os bombeiros estavam duas horas depois a apagar os incêndios que deflagraram na sequência da queda das aeronaves.