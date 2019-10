Cerca de 14 mil pessoas retiradas na Alemanha após descoberta de alegada bomba da II Guerra

Cerca de 14 mil pessoas foram hoje retiradas em Gotinga, no centro da Alemanha, após ter sido descoberto, junto à estação de comboios, um objecto que poderá ser uma bomba da II Guerra Mundial, anunciaram as autoridades.

Caso se confirmem as suspeitas, o artefacto será ainda hoje desactivado, de forma controlada, acrescentaram.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela EFE, o processo, no qual participaram 700 operacionais, como bombeiros e policias, decorreu entre as 07:00 e as 11:00 locais (entre as 06:00 e 10:00 em Lisboa).

A deslocação das pessoas afectou também o transporte público municipal, com a alteração das rotas dos comboios e autocarros.

O espaço aéreo também foi encerrado.

Já em 2010 tinha sido encontrado um artefacto da II Guerra Mundial nas imediações do local onde foi hoje descoberto o novo objecto.

Na altura, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas durante o processo de desactivação da bomba.