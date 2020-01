Capa da revista The Economist ‘enfurece’ comunidade chinesa

A capa da revista britânica The Economist está a gerar controvérsia entre a comunidade chinesa, que não aprova o facto desta publicação ter interligado o coronavírus à bandeira do país.

‘Quão mau será?’ é o título que acompanha uma imagem onde se pode vislumbrar o planeta Terra com uma máscara facial idêntica ao símbolo máximo de representação da China.

A edição semanal da revista aborda o crescente impacto do coronavírus na comunidade internacional, bem como as medidas preventivas que devem ser tomadas, o que atraiu milhares de internautas chineses a expressarem o seu descontentamento na página da revista no Facebook e Instagram. Apontaram que esta foi uma decisão “vergonhosa” e “desumana” tomada pela revista londrina e que os editores se irão arrepender.

No entanto, outros internautas reagiram às críticas com opiniões opostas e disseram que o The Economist está apenas a penalizar a tentativa do Partido Comunista Chinês de encobrir as notícias do surto.