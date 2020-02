A Comissão Europeia reiterou hoje o seu forte empenhamento em tornar a Internet mais segura, com uma atenção particular às crianças, assumindo esta como uma prioridade da União Europeia na transição para a nova era digital.

Por ocasião do Dia da Internet Segura, seis comissários europeus, entre os quais a vice-presidente executiva com a pasta de “Preparar a Europa para a era digital”, Margrethe Vestager, divulgaram uma declaração conjunta, na qual sublinham que “o reforço da cibersegurança e o combate a conteúdos nocivos, como os discursos de ódio, propaganda terrorista, conteúdos ‘online’ de abusos de crianças e desinformação, são prioridades-chave da UE”.

“A Comissão está comprometida em trabalhar em conjunto com a sociedade civil e com os cidadãos para aumentar a literacia digital e mediática, com a implementação da sua estratégia ‘Uma Internet Melhor para as Crianças’, e vai propor um Plano de Ação para a Educação Digital atualizado”, declararam Vestager e os comissários dos Valores e Transparência, Democracia e Demografia, Promoção do Modo de Vida Europeu, Mercado Interno e da Inovação, Cultura, Educação e Juventude.

Os comissários do colégio liderado por Ursula von der Leyen adiantam que irão também “incluir os direitos dos menores ‘online” na estratégia que Bruxelas irá apresentar em breve sobre os Direitos das Crianças, e apontam que Bruxelas promoverá o recurso à Inteligência Artificial para “ajudar a identificar e remover material ‘online’ de abusos sexuais a menores”.

“Em conjunto com a rede de Centros de Internet Segura cofinanciados pela UE, com os comités do Dia da Internet Segura, com a Aliança para melhor proteger os menores ‘online’, e todos os parceiros dedicados à segurança ‘online’ em todo o mundo, vamos continuar a trabalhar para tornar a Internet mais segura. Este é um contributo importante para preparar a Europa para a era digital”, concluem.