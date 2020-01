Bruxelas critica Teerão por detenção de embaixador e pede contençã

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, criticou hoje Teerão pela breve detenção no sábado do embaixador britânico no Irão e apelou à contenção, numa mensagem na rede social Twitter.

“Muito inquieto depois da detenção temporária do embaixador britânico no Irão. O respeito da Convenção de Viena é uma obrigação. A União Europeia apela para a contenção e para a abertura de um espaço para a diplomacia”, adiantou Josep Borrell.

Hoje o embaixador do Reino Unido no Irão, Rob Macaire, cuja detenção em Teerão foi denunciada por Londres, negou ter participado em qualquer manifestação contra as autoridades, como anunciaram vários media iranianos.

“Fui a um evento anunciado como uma vigília pelas vítimas da tragédia (do voo) #PS752” da Ukraine International Airlines, abatido na quarta-feira perto de Teerão, disse Macaire, adiantando que abandonou o local cinco minutos depois quando algumas pessoas começaram a lançar ‘slogans’ contra as autoridades iranianas.

Teerão responsabilizou-se no sábado por esta catástrofe na qual 176 pessoas morreram e que provocou uma onda de indignação no Irão, depois de ter negado várias vezes a tese de que o aparelho teria sido atingido por um míssil, avançada por Otava.

É “normal querer prestar uma homenagem”, escreveu Macaire, tendo em conta que “algumas vítimas eram britânicas”.

No sábado à noite, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, anunciou que Macaire tinha sido detido, mas não deu mais pormenores.

“A detenção do nosso embaixador em Teerão sem fundamento ou explicação é uma violação flagrante da legislação internacional”, declarou Raab.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o embaixador foi detido por ter alegadamente “incitado” manifestantes em Teerão, que demonstravam a sua cólera depois da catástrofe com elevado número de vítimas iranianas.

O embaixador foi libertado uma hora depois de ser detido, segundo a mesma fonte.

Hoje, as autoridades iranianas ainda não fizeram qualquer declaração sobre o assunto.