O segundo e “último” avião fretado por Londres para repatriar cerca de 200 britânicos e outros cidadãos estrangeiros que ainda estavam na província chinesa de Hubei, epicentro do surto do novo coronavírus, aterrou hoje no Reino Unido.

O avião, que descolou da cidade de Wuhan (na província de Hubei, no centro da China) às 03:20 locais (19:20 de sábado em Lisboa), aterrou hoje de manhã na base aérea de Brize Norton, a cerca de 120 quilómetros a oeste da capital britânica, Londres.

A bordo do aparelho estavam cerca de 200 pessoas, britânicas e de outras nacionalidades, “incluindo uma equipa médica”, segundo informou, no sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico num comunicado.

A ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, indicou, na sexta-feira, que 38 cidadãos franceses seriam repatriados neste voo fretado pelas autoridades britânicas.

Este grupo de 200 pessoas irá cumprir agora um período de isolamento de 14 dias.

O Reino Unido, que aconselhou os cerca de 30 mil britânicos localizados na China a deixarem o território chinês para minimizar a exposição ao novo coronavírus, já tinha até à data repatriado um total de 94 cidadãos britânicos da cidade de Wuhan.

Um grupo de 83 pessoas regressou no primeiro avião fretado por Londres, em cooperação com as autoridades espanholas, e os restantes 11 vieram num voo francês cofinanciado pela União Europeia (UE).

O novo coronavírus (2019-nCoV), que pode provocar doenças respiratórias potencialmente graves como a pneumonia, foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan.

Desde então, e a par do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, foram confirmados outros casos de infeção do novo coronavírus em mais de 20 países.

Os últimos dados das autoridades chinesas confirmam pelo menos 811 mortos, a grande maioria na província de Hubei, e mais de 37 mil infetados a nível global.

Até agora, as duas únicas mortes provocadas pelo novo coronavírus registadas fora da China continental aconteceram nas Filipinas e em Hong Kong.

O novo vírus pertence à mesma família do vírus da síndroma respiratória aguda (SARS, na sigla em inglês), que atingiu 5.327 pessoas entre novembro de 2002 e agosto de 2003 e foi responsável por 800 mortes, a grande maioria na China.

A OMS declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.