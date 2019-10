Arquivo dirigido pelo cardeal Tolentino Mendonça deixa de ser “Secreto”

O Papa Francisco determinou hoje a mudança do nome do Arquivo do Vaticano, que abandona a denominação “Secreto”, por considerar que a palavra ganhou uma carga “prejudicial” para a sua missão.

A notícia é avançada pela agência ‘Ecclesia’ dando conta que a nova denominação da instituição dirigida pelo cardeal português D. José Tolentino Mendonça passa a ser ‘Arquivo Apostólico do Vaticano’, seguindo a mesma linha utilizada na Biblioteca.

“Com as progressivas mudanças semânticas que ocorreram nas línguas modernas e nas culturas e sensibilidades sociais de diferentes nações, em maior ou menor grau, o termo Secretum, vinculado ao Arquivo do Vaticano, começou a ser mal compreendido, colorido em tons ambíguos, até negativos”, escreve o pontífice, numa carta apostólica divulgada pela Santa Sé.

O documento papal reforça que a identidade da instituição passa por “servir a Igreja e a cultura”.