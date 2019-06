Alta comissária da ONU estará em Caracas na próxima semana

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, desloca-se na próxima semana a Caracas, onde vai reunir-se com o Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e com Juan Guaidó, auto-proclamado Presidente interino, segundo as Nações Unidas.

O gabinete de Michelle Bachelet disse que a alta comissária estará em Caracas entre 19 e 21 de junho, e se encontrará ainda com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o líder da Assembleia Constituinte (apoiado por Maduro), além de membros da Assembleia Nacional, de que Juan Guaidó, opositor de Maduro, é o Presidente.

Segundo o gabinete da alta comissária, Bachelet procurará ainda encontrar-se com “vítimas de violações de direitos humanos e de abusos”, sem dar mais pormenores sobre o roteiro da sua viagem.

A Venezuela atravessa uma grave crise humanitária, encontrando-se num impasse político desde janeiro deste ano, quando Juan Guaidó se autoproclamou Presidente interino, alegando falta de legitimidade de Nicolas Maduro, eleito em 2017.

Segundo a agência da Nações Unidas para os refugiados, mais de quatro milhões de pessoas já saíram do país, desde 2015, com mais de um milhão destes a terem fugido desde o passado mês de novembro, em resultado da grave crise económica e social.