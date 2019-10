Alemanha abre investigação para saber se tiroteio em Halle foi acto terrorista

A procuradoria-geral da Alemanha abriu uma investigação para perceber se o tiroteio que terá matado hoje duas pessoas na cidade de Halle, no Leste do país, foi um acto terrorista, anunciaram as autoridades.

O tiroteio terá ocorrido num restaurante turco de ‘fast food’, de acordo com a televisão Ntv, enquanto o jornal diário Bild refere que os tiros foram disparados nas imediações de uma sinagoga.

Segundo a polícia, uma pessoa foi detida, mas várias outras fugiram depois de provocar duas mortes.

Uma testemunha que se encontrava no local disse à Ntv que o agressor estava vestido com uma farda militar e usava um capacete ou máscara, levando na mão uma pistola automática e o que parecia ser uma granada de mão.

Imagens do local divulgadas pela televisão local MDR mostram um corpo deitado na estrada e cercado por um cordão policial.

Segundo a agência de notícias dpa, o corpo foi encontrado em frente a uma sinagoga, tendo um responsável da comunidade judaica local afirmado que os autores do tiroteio tentaram entrar no templo, onde se encontravam dezenas de pessoas, mas foram impedidos pelos seguranças.

Hoje assinala-se o Yom Kipur, dia sagrado no calendário judaico em que os fiéis fazem jejum e autoanálise e dedicam-se ao perdão.

A polícia pediu à população que permaneça vigilante e não saia de casa, adiantando que foram também disparados tiros em Landsberg, a cerca de 15 quilómetros de Halle, mas sem dizer se os dois episódios estão relacionados.

O porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, lamentou o caso, considerando que são “notícias terríveis”, mas sem avançar mais informações sobre o ataque.