Acidente de avião em Istambul fez um morto e 157 feridos

Uma pessoa morreu e 157 ficaram feridas na sequência do acidente com um avião comercial que se partiu em três quando tentava aterrar no aeroporto Sahiba Gökçen, em Istambul, anunciou hoje o ministro da Saúde turco.

Fahrettin Koca afirmou que há um morto e 157 feridos que foram levados para vários hospitais da capital turca. Três dos feridos foram operados de urgência e dois outros estão nos cuidados intensivos, mas nenhum corre risco de vida, acrescentou.

A pista do aeroporto estava escorregadia devido às fortes chuvas que têm caído na região.

De acordo com a informação da estação televisiva CNN-Turk, que filmou o acidente, os passageiros tiveram de ser retirados já que a fuselagem do aparelho ficou seriamente danificada e fraturada em vários pontos.

A fuselagem do avião, da empresa privada Pegasus, partiu-se e incendiou-se de imediato, quando o aparelho derrapou na aterragem e acabou por sair da pista.

O avião de passageiros fazia a ligação entre Izmir e Istambul.

O aeroporto Sabiha Gökçen, o menor dos dois que ficam na cidade e que se situa na parte asiática de Istambul, foi fechado ao tráfego.