Vídeo dá a conhecer tudo sobre o primeiro Mega Festival de Insufláveis da Madeira

O primeiro Mega Festival de Insufláveis acontece na Madeira de 21 a 25 de Agosto, nos Jardins do Lido, no Funchal.

Esta iniciativa, com organização do DIÁRIO de Notícias, Yellow Star e Câmara Municipal do Funchal, conta com cerca de 20 mega insufláveis para pequenos e graúdos, dos quais se destacam o Foam Park, o Aqua Foot, a Piscina com Splash, a Parede Anti-Gravidade, a base para Lutadores de Sumo, o Wild Kamikaze, o Jump and Slide, o Kongro, o Aqua Slide, o Boot Camp e o Extreme Obstacle, que são insufláveis gigantes que juntam água e espuma para “uma experiência única”, diz a organização.

“Prepare toda a sua família, serão cinco dias de pura diversão! No recinto para além da gigante oferta de insufláveis nunca antes vistos na Madeira” adianta.

O que pode ainda descobrir:

- Um slide gigante que sobrevoará todo o Jardim, a utilizar entre as 15 e as 20 horas;

- Espaços com comes e bebes, com zona lounge para descanso;

- Feira de venda ‘Pequenos, Grandes Empreendedores’, onde crianças dos 4 aos 12 anos vão vender os seus produtos feitos à mão; inscrições disponíveis - enviar e-mail para [email protected].

- Muita música e animação.

Este será mesmo um evento para toda a família, alguns dos insufláveis (assinalados no recinto) poderão também ser utilizados por adultos.

Desta vez os pais também podem saltar sem parar e usufruir de um momento único e de grande partilha com os seus filhos.

Informações importantes

- A idade mínima para utilização dos insufláveis são 3 anos. Todos os insufláveis estarão assinalados com a classificação etária para possível utilização, cada insuflável terá a sua idade mínima e idade máxima para utilização.

- Os adultos só podem usufruir dos equipamentos destinados à sua faixa etária.

- Será importante as crianças trazerem meias calçadas, protector solar, chapéu e fato de banho, este último no caso de quererem usufruir dos insufláveis com água.

- É obrigatório a troca do bilhete por uma pulseira de acesso, numa das bilheteiras disponíveis no recinto nos dias do evento.

- Por razões de segurança, em caso de condições atmosféricas adversas, a organização poderá ter que baixar alguns insufláveis, não havendo lugar a reembolso.

Locais de venda:

- Lojas DIÁRIO de Notícias (Rua da Alfândega, Marina Shopping e Fernão de Ornelas);

- Lojas Flow (Madalenas, Madeira Shopping, Caniço Shopping, La Vie e Forum Madeira);

- Recepção da sala de jogo no Casino da Madeira;

- Tabacaria Becas (Machico);

- Tabacaria Silva & Gomes (Avenida Infante);

- Clube de Vídeo (Ribeira Brava);

- Balcão de informações do Forum Madeira;

- On-line em: https://iniciativas.dnoticias.pt/ OU https://hello.last2ticket.com/pt/event/2076

Bilhetes disponíveis:

- Bilhete Full Day - 12 euros

Bilhete disponível para utilização durante todas as horas do evento – das 10 às 20 horas.

- Bilhete Parcial – 7€

Bilhete para utilização dos insufláveis a partir das 17h30.