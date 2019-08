Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 8 de Agosto

30

A Praia da Fontinha, no Porto Santo, acolheu esta quinta-feira mais uma edição das ‘Construções – Arte na Areia’, dinamizadas pela Câmara Municipal do Porto Santo. Os ‘construtores’ com idades entre os 6 e os 14 anos, fizeram autênticas obras de arte no areal dourado.

17,5 milhões

O Governo Regional vai conceder 17,5 milhões de euros a 27 estabelecimentos de ensino particular para que possam continuar a levar a cabo as suas actividades.

7

A Madeira e Porto Santo vão contar com 7 postos de abastecimento na Rede Estratégica criada no âmbito do pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas, pese embora não estejam previstos constrangimentos na Região.

40,75

No último ano, na Região Autónoma da Madeira, 40,75% dos utentes das farmácias enfrentaram algum tipo de indisponibilidade de medicamentos.

456.096,47

O Governo Regional aprovou, esta tarde, a aquisição pelo valor global de 456.096,47 euros, de uma parcela de terreno necessária à obra de ‘Construção do Novo Hospital do Funchal’.