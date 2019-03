Os cinco números que marcaram esta quarta-feira

Há 16 anos, começava a guerra no Iraque

A Guerra do Iraque, ou também conhecida como ‘Ocupação do Iraque’ iniciou no dia 20 de Março de 2003 com a invasão do solo iraquiano, por uma aliança militar multinacional liderada pelos Estados Unidos.

Quatro milhões de euros para descongelar carreiras

Os enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (RAM) vão ter as carreiras descongeladas num processo faseado que começa este ano e acaba em 2021 e que custará quatro milhões de euros, disse o secretário regional da Saúde.

Ajuda internacional pós-ciclone ultrapassa os 52 milhões de euros

Os donativos internacionais para ajuda humanitária de emergência atribuídos desde segunda-feira a Moçambique, Maláui e ao Zimbabué, países afetados pelo ciclone Idai, ascendem já a pelo menos 52,5 milhões de euros.

46 mil euros de indemnização

A Câmara Municipal de Câmara Lobos exige uma pesada indemnização (46 mil euros) às donas dos 50 cães, retirados por ordem judicial, de uma casa sem condições de habitabilidade, em Dezembro de 2017.

Escassez da água pode afectar 3,5 mil milhões de pessoas em 2025 se nada for feito

Um director do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) apelou hoje para uma intervenção contra a escassez de água, referindo que, “se nada for feito”, em 2025 haverá 3,5 mil milhões de pessoas afectadas.