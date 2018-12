Funchal iluminou-se para receber o Natal e o Fim-de-Ano, veja o vídeo e as fotos

E fez-se luz. As iluminações de Natal e de Fim-de-Ano foram hoje inauguradas e, tal como todos os anos, vêm dar um outro colorido a esta quadra natalícia.

Este ano, a zona da Sé, Câmara Pestana e Rua Fernão de Ornelas apresentam iluminações dinâmicas sincronizadas com temas musicais, sendo que o objectivo é enriquecer e valorizar o cartaz, de forma a atrair mais residentes e turistas à zona central da cidade. Isto ficou a dever-se pelo facto de o Governo ter procedido à renovação total das iluminações na baixa citadina do Funchal, apresentando novos motivos inspirados na quadra natalícia e nos 600 Anos da Descoberta da Madeira e Porto Santo.

Está assim montado o cenário para que as pessoas tenham uma quadra natalícia recheada, até porque muitas são as atracções que existem na baixa citadina do Funchal. Além das iluminações de Natal e de Fim-de-Ano, as barracas de comes e bebes da Placa Central da Avenida Arriaga e o parque de diversões do Cais 8 vieram enriquecer ainda mais esta época que é connhecido por ser uma das mágicas do ano.