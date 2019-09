Cristiano Ronaldo promove a “incrível” experiência de surfar na Madeira , veja o vídeo

“Não precisa de praticar um desporto para imaginar a sensação de experimentá-lo. Surfar na Madeira é uma experiência incrível, perfeita para os amantes do surf. Veja você mesmo e aproveite as melhores ondas da temporada”. É assim que Cristiano Ronaldo promove, nas suas redes sociais, a prática de surf na ilha que o viu nascer.

Trata-se de mais uma parceria remunerada com a Associação de Promoção da Madeira, onde o ‘astro’ madeirense coloca ainda as seguintes hashtags: ‘#ChallengeTheObvious’ (Desafia o Óbvio), ‘#VisitMadeira’ (Visite a Madeira) e ‘#MadeiraNoWordsNeeded’ (Madeira, não são precisas palavras).

No vídeo, com a duração de 55 segundos, é possível vislumbrar as freguesias do Paul do Mar e Jardim do Mar, tidas como localidades ideais para a prática desta modalidade.