Cristiano Ronaldo assiste à Supertaça Europeia na companhia do gato e de Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo juntou-se durante esta noite de quarta-feira aos muitos que não quiseram perder a disputa da Supertaça Europeia, num encontro que opôs Liverpool e Chelsea.

Deitado na sua sala de estar, o ‘astro’ madeirense publicou um vídeo na sua conta de Instagram em que se pode vislumbrar a companhia do seu gato e de Georgina Rodríguez, com a sua companheira a ‘tratar’ do relaxamento muscular do avançado da Juventus com recurso a uma máquina.

“Tempo de recuperação com o meu amor”, legendou assim CR7 o vídeo que conta já com mais de um milhão de reproduções.