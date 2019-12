Voos com turistas para a passagem de ano já chegaram ao Porto Santo

Foi pelas 9 horas da manhã que chegou ao Porto Santo, o charter da TAP, com mais de 160 passageiros, na sua maior parte turistas que vêm passar o fim do ano. Pouco depois chegava o avião italiano, com mais de 100 passageiros, também turistas.

Hoje também chegou a equipa da TVI que se desloca habitualmente à ilha dourada nesta época de passagem de ano, para realizar diversas reportagens no local, nomeadamente da festa de revéillon do Hotel Vila Baleira, que este ano traz os artistas João Só e Cuca Roseta e outros trabalhos, assim como do primeiro mergulho do ano, que é realizado desde 1994, por Roberto Sousa e amigos.