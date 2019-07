Voo da TAP com destino à Madeira cancelado por “motivos operacionais” após horas de espera no avião

O voo TAP TP1695, que deveria ter saído de Lisboa pelas 13h55 de hoje, foi cancelado “por motivos operacionais”, depois dos passageiros terem passado a tarde no interior da aeronave, até perto das 18 horas.

De acordo com relatos de uma passageira, o embarque procedeu com normalidade, mas já no interior do avião estranhou-se a demora na descolagem. Os passageiros foram informados de que uma avaria no trem iria motivar um atraso. Mais tarde, uma outra comunicação do comandante dava conta de que havia a necessidade de se proceder ao desembarque de uma passageira, ao que tudo indica, por questões de saúde.

No entanto, a espera não se ficou por aqui. Uma terceira comunicação dava conta de que havia um incêndio nas imediações do aeroporto de Lisboa, pelo que a visibilidade estava comprometida, sendo necessário aguardar mais um pouco até estarem reunidas as condições necessárias para a descolagem.

Por fim, os passageiros foram informados que o voo seria cancelado e que se iria proceder ao desembarque.

Segundo a mesma fonte, os passageiros foram encaminhados para o balcão para conseguirem remarcar a sua viagem. Os passageiros frequentes tiveram prioridade, tendo sido indicado que a razão deste cancelamento eram “motivos operacionais”. De momento, muitos passageiros aguardam por conseguir lugar noutros voos.