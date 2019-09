Volvo entrega autocarro para pessoas com mobilidade reduzida à Horários do Funchal

A partir deste mês de Setembro, a empresa Horários do Funchal passa a contar com um novo veículo de transporte de passageiros especialmente desenvolvido para responder às necessidades das pessoas com mobilidade reduzida.

A viatura foi entregue à transportadora, no passado dia 6 pela Volvo, através da sua concessão na Região.

O novo veículo foi baseado num chassis Volvo com motor dianteiro e um interior sem desníveis e a sua concepção obrigou ao recuo do posto de condução, garantindo assim as melhores condições de utilização e de interacção com os passageiros.

A principal inovação é a existência de uma entrada independente para as pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas. Além disso, o autocarro possui capacidade para transportar até 9 cadeiras de rodas em simultâneo.

No dia a dia, este equipamento poderá integrar a frota normal de serviço da empresa responsável pelo transporte público no Funchal, uma vez que todos os bancos de passageiros são facilmente removíveis ou reintegrados.

Referir ainda que a cerimónia de entrega da viatura contou com a presença das autoridades regionais, bem como com a presença de todos os colaboradores da empresa Horários do Funchal.