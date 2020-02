Vinhos Blandy’s duplamente premiados com ouro no Japão

Os vinhos Blandy’s Sercial 10 Anos e Blandy’s Bual 10 Anos acabam de conquistar reconhecimento do outro lado do mundo, ao serem galardoados com medalha de ouro nos ‘Sakura’ Japan Women’s Wine Awards, no Japão.

Trata-se de uma distinção de um dos maiores concursos vínicos Asiáticos, com a particularidade de o júri ser constituído por 560 mulheres.

Estavam a concurso 4.333 vinhos de 29 países.

“É com grande alegria que recebemos esta manhã a notícia destas 2 medalhas de ouro (...) Mais uma distinção que muito nos orgulha, vinda do outro lado do mundo, mas que consolida o Vinho Madeira e a Bandy’s como uma referência mundial”, realça uma nota do produtor regional.