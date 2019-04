Vinho Madeira aposta no mercado suíço

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM) está até amanhã em Zurique (Suíça) numa acção promocional do Vinho Madeira, com o intuito de reforçar e potenciar o aumento das exportações, para aquele mercado.

A acção promocional será consubstanciada na realização de uma prova aberta e um masterclass de Vinho Madeira especificamente direccionados aos profissionais do sector vínico suíço, nomeadamente importadores, retalhistas, sommeliers, imprensa especializada, entre outros.

O edifício histórico - Zunfthaus zur Meisen, situado no centro de Zurique, acolherá estas acções, que terão início pelas 15 horas com o masterclass, o qual será orientado pelo conceituado jornalista suíço, Thomas Vaterlaus e dirigido a um grupo restrito do trade vínico suíço.

Segue-se a Prova Aberta, que terá lugar entre as 16 e as 20 horas, contando com a presença de quatro empresas de Vinho Madeira: CAF – Cooperativa Agrícola do Funchal, CRL; Madeira Wine Company S.A., Henriques & Henriques - Vinhos S.A. e Vinhos Barbeito (Madeira), Lda.

De realçar que, em 2018, a Suíça ocupou, na tabela das exportações extracomunitárias do Vinho Madeira, o 3.º lugar em termos de volume (91.989,00 litros) e o 5.º lugar em termos de valor (347.486,26 euros). Dizer ainda que esse mercado registou um aumento de aproximadamente 25%, quer em termos de volume quer em termos de valor, comparativamente ao ano anterior.

A participação nestas acções é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.