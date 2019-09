Vinho Caracol terá edição especial comemorativa dos 600 Anos

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) em parceria com a Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo (DRAPS) irá proceder, amanhã (10 de Setembro), ao lançamento oficial do Vinho Caracol - edição especial comemorativa dos 600 anos.

O Vinho Caracol é um vinho branco DOP ‘Madeirense’, da casta Caracol, tradicionalmente plantada na Ilha do Porto Santo. “Esta edição especial visa revelar a importância e potencialidade desta casta e promover o saber, a história, a tradição e a herança cultural do Porto Santo, onde a cultura da vinha também está ligada ao seu povoamento e apresenta características próprias”, realça uma nota da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

Este vinho, vinificado na Adega de São Vicente, sob a enologia do seu enólogo residente, João Pedro Machado, “reflecte as potencialidades da Ilha Dourada, apresenta aromas delicados onde a mineralidade é evidente em harmonia com as notas de carácter cítrico e tropical”, destaca ainda a mesma nota.

Esta acção de lançamento é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.

A apresentação decorre, pelas 18 horas desta terça-feira, na sede da DRAPS, e contará com a presença do presidente do Governop Regional, Miguel Albuquerque.