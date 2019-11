Vídeo em directo do debate do Programa de Governo na Assembleia da Madeira

A sessão plenária inicia-se com uma intervenção de 30 minutos por parte do presidente do Governo Regional. Após a intervenção inicial, o deputado único e os grupos parlamentares terão os seguintes tempos globais para pedidos de esclarecimento:

PSD

30 minutos

Partido Socialista - PS

25 minutos

CDS/PP

10 minutos

JPP

10 minutos

PCP

5 minutos

Uma vez esgotada a sessão de abertura, a discussão do Programa de Governo seguir-se-á com as seguintes sessões plenárias:

- Esta segunda-feira das 15 às 19 horas;

- Terça-feira das 9 às 13 horas e das 14h30 às 19 horas;

- Quarta-feira das 9 às 13 horas.