Victor Freitas acusa presidente da comissão de inquérito à AFAVIAS de “incompetência”

Victor Freitas reagiu à notícia do DIÁRIO em que era referido o facto de Luís de Sousa, a personalidade indicada pelo PS-M para ser ouvida na comissão de inquérito ao relacionamento entre o Governo Regional e a empresa AFAVIAS não ter sido previamente contactado pelos socialistas. O professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa deverá ser ouvido sobre a transparência do relacionamento entre o governo e a empresa.

O líder parlamentar socialista começa por recordar que estão em causa situações demasiado sérias para “o presidente da comissão de inquérito, nessa qualidade, fazer chicana política, subvertendo o normal funcionamento da comissão”.

O deputado socialista diz que “a responsabilidade da convocação das entidades para uma audição é da responsabilidade dos serviços da comissão, não é de quem indica” e garante que o PS “não combina, não pergunta previamente, nem faz conversas paralelas, nem condiciona as entidades que indica”.

O PS, assegura Victor Freitas, quando solicita a vinda de um membro do Governo, ou outra personalidade, a uma comissão de inquérito “não combina previamente nem coage ninguém”.

O presidente da comissão de inquérito, acusa o deputado, “mostrou no Diário a sua incompetência, a sua falta de isenção e a sua mesquinhez partidária”.

Victor Freitas acusa Élvio Encarnação de submeter “a pessoa indicada pelo PS a um pré-audição”.

“Acredito que por parte de outros partidos da oposição quando solicitam a vinda à comissão de inquérito de entidades como são os casos do JPP que solicita a vinda do presidente da AFAVIAS, José Avelino Aguiar Farinha ou do BE, Fernando Tavares Pereira, presidente do Centro de Inspecções Mecânicas Automóveis), não andam em conversas paralelas”, afirma.

O PSD, acusa o líder parlamentar socialista “tem duas faces” quando solicita a sua vinda de personalidades às ´comissões. “Com algumas entidades fala previamente e com outras não”.

“O PSD falou previamente com o médico Rafael Macedo antes de indicar o nome deste para a audição da comissão de inquérito à Medicina Nuclear, seguiu esse procedimento com Antonaldo Neves presidente da TAP, ou com o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques ou com Bernardo Trindade”, pergunta.

Victor Freitas acusa Élvio Encarnação de ter querido passar uma imagem de incompetência ao PS, “mas a incompetência e a impreparação para o cargo que ocupa revelou-se aos olhos de todos”.

“É por estas e por outras que os madeirenses ficam a saber que o PSD utiliza as comissões de inquérito para adulterar a verdade”, conclui.