Viajar para a Madeira em Janeiro custa quatro vezes menos do que em Dezembro

O preço das viagens para a Madeira caem de forma acentuada em Janeiro, sendo este o mês mais barato para visitar a nossa ilha. Pelo contrário, o mês de Dezembro é aquele em que é mais dispendioso viajar para a Região. As conclusões são apresentadas num artigo publicado hoje na versão irlandesa do jornal The Sun, que faz uma análise comparativa aos custos das viagens para diversos destinos, com base nos indicadores da plataforma Momondo.

Assim, uma viagem de Londres para a Madeira pode sair por 90 libras (cerca de 106 euros), quando em Dezembro custava 342 libras (403 euros), quase quatro vezes mais. Uma disparidade de preços no período de poucas semanas que não é caso único. Um fenómeno muito semelhante passa-se com Bari, em Itália, onde as viagens desde a capital inglesa custam 48 libras (57 euros) em Dezembro e 210 libras (247 euros) em Janeiro.