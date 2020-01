A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quinta-feira, dia 16 de Janeiro, será necessário condicionar a via ascendente do Caminho do Esmeraldo, na freguesia de São Martinho, a norte da Decathlon, para que se possa proceder à substituição de um ramal de esgotos.

Esta intervenção será realizada entre as 9 e as 13 horas, sendo que já foi solicitado policiamento para coordenação de trânsito no Caminho do Esmeraldo, de forma a permitir a circulação rodoviária de forma alternada.