A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, promove o VI Encontro de História Regional e Local na Escola, nos dias 7 e 8 de Fevereiro, na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Esta actividade formativa surge no âmbito do Projecto História da Madeira e destina-se a professores de todos os grupos de recrutamento, investigadores e outros agentes culturais.

Subordinado ao tema ‘600 anos de registos de diversidade cultural na Madeira’, a iniciativa surge na continuidade do trabalho desenvolvido nas edições anteriores, que sempre preconizaram a promoção, divulgação e valorização da História Regional e Local (HRL).

A escolha do tema da diversidade cultural existente na Região Autónoma da Madeira, como tema central deste Encontro, fundamenta-se no facto de as mobilidades humanas constituírem um fenómeno estruturante da sociedade insular madeirense desde sempre, sendo inegável que a cultura do arquipélago da Madeira é fruto do contributo dos vários povos e culturas que por aqui passaram ao longo dos seus 600 anos de povoamento.

A sessão de abertura realiza-se sexta-feira, 7 de Fevereiro, pelas 9h30, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, seguindo-se a intervenção de oradores convidados de diversos organismos actuantes na divulgação, valorização e estudo da História Regional e Local e da sua relação com a diversidade cultural existente na nossa Região.

No segundo dia do Encontro, está agendada uma visita guiada ao Convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos, bem representativo do papel que os Franciscanos desempenharam na cultura madeirense.