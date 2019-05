Vento forte faz cancelar 19 voos no Aeroporto da Madeira

Entre o meio da tarde de ontem e a madrugada de hoje 19 voos, entre chegadas (10) e partidas (9) foram cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, uma vez mais, por causa do vento forte que continua ser dar tréguas.Estima-se que cerca de 3 mil passageiros tenham sido afectados com estes cancelamentos.

Já esta manhã um avião proveniente de Hannover foi desviado para o Porto Santo, estando outros dois voos domésticos, ambos vindos do Porto – TAP e easyJet – em espera ‘aos círculos’ ao largo da costa norte da Madeira, sem sequer tentar a aproximação à pista em Santa Cruz, que na última hora registou rajada de até 77 km/h e vento médio nos 42,5 km. Este domingo não há registo (até às 8h20) de nenhuma aterragem no Aeroporto da Madeira.

Vento que ontem ao final da noite chegou a atingir rajada de até 89 km/h, ‘empurrando para trás’ quem ainda tentou aterrar em Santa Cruz. Como foi o caso do avião da TAP vindo do Porto, que por volta da meia-noite ainda fez duas tentativas de aterragem em Santa Cruz, vendo-se contudo obrigado a borregar a aproximação já muito perto de ‘tocar’ a pista madeirense.