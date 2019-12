Vento e agitação marítima forte mantêm Madeira sob aviso

Esta quinta-feira, dia 19 de Dezembro, a Madeira mantém-se sob aviso ‘amarelo’ devido ao vento e à agitação marítima forte.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de Oeste/Sudoeste, com rajadas até 70 km/h, sendo forte (40 a 55 km/h), com rajadas até 95 km/h, nas terras altas. Por conseguinte, vigora um aviso ‘amarelo’ para as zonas montanhosas até às 3 horas desta madrugada.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte estão previstas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 6 metros a partir do fim da tarde.

Por conseguinte, a costa Norte, bem como a ilha do Porto Santo, estão sob aviso ‘amarelo’ até às 18 horas de hoje, que deverá agravar-se para ‘laranja’ a partir do final da tarde, prolongando-se até amanhã.

Na costa Sul estão previstas ondas de Oeste/Sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, pelo que o aviso ‘amarelo’ mantém-se até sábado dia 21).

O IPMA prevê ainda para períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em especial nas terras altas.