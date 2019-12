Vento abranda no final da tarde desta sexta-feira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o estado do tempo, vento e mar, para a orla marítima até às 18 horas desta sexta-feira.

O vento soprará de muito fresco a forte, diminuindo para fresco a muito fresco a partir da tarde. A visibilidade será maioritariamente boa a moderada e temporariamente fraca.

Na Costa Norte a ondulação estará entre os quatro e os cinco metros, dimunuindo gradualmente para entre três a quatro metros. Na Costa Sul, ondas quadrantes entre um e dois metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações para tomarem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.