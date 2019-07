Veleiro britânico faz escala no Funchal para promover Vinho Madeira

O veleiro britânico ‘GRAYHOUND’ faz, hoje (dia 17 de Julho), escala no cais Sul porto do Funchal, proveniente de Portugal continental e com saída do Funchal no mesmo dia rumo ao arquipélago dos Açores.

A escala, agenciada pela Transinsular Madeira, Grupo ETE, está enquadrada numa operação promocional de carregamento de vinho Madeira, em parceria com a empresa Vinhos Barbeito – apostando uma revitalização do mercado britânico.

Após a escala no porto do Funchal, este veleiro segue rumo a Ponta Delgada para carregar chá, escalando depois em Douarnenez - França e regressando finalmente a Penzance, Reino Unido.

Com registo britânico, o veleiro de 33 metros de comprimento e casco e mastreação em madeira, é uma réplica do veleiro Cornish Privateer de três mastros de 1776, tendo sido contraído “à moda antiga” entre 2010 e 2012, pelo seu proprietário e capitão Marcus Rowen.

A embarcação está ligada a diversos projectos promocionais de produtos ‘premium’ característicos de cada região e ainda a projectos internacionais de transporte de mercadorias (tais como: rum das Caraíbas, vinho de Portugal e França, cacau e café da América do Sul e Caraíbas e chá dos Açores) de forma sustentável e amiga do ambiente, minimizando ao máximo a sua pegada ambiental.

Além desta actividade, o ‘GRAYHOUND’ é participante assíduo festivais e em regatas de veleiros clássicos, em várias partes do globo, com especial enfoque no seu porto base, Douarnenez.