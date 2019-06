Veja quem irá receber este ano as Medalhas de Mérito Turístico

Realiza-se amanhã, pelas 11 horas, na Quinta das Cruzes, a cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito Turístico a 29 entidades. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá presidir à cerimónia de abertura da iniciativa.

Neste ano, são atribuídas mais 4 distinções do que em 2018, com a lista a abranger as várias áreas do sector, precisamente fazendo jus à máxima de que o turismo faz-se com todos.

As três medalhas em ouro vão, este ano, para a Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, para João Sabino Dias e, na categoria ‘Ideia’, para a Madeira Amateur Dramatic Society (MADS).

Nas medalhas de prata e no somatório das categorias ‘carreira’ e ‘contributo’, serão 11 os contemplados, englobando-se, nestes galardões, diferentes entidades e profissionais que, a vários níveis e ao longo dos seus percursos, contribuíram para afirmação e notoriedade do destino Madeira. Já no bronze, serão 15 as distinções a serem entregues.

As distinções são entregues todos os anos desde 1979 e pretendem distinguir personalidades e instituições pelo seu papel de relevância na área do Turismo.

Estes prémios simbolizam o reconhecimento ao profissionalismo, entrega e dedicação dos agraciados, bem como enaltecem o elemento humano que nos engrandece e distingue dos demais destinos.

Medalha em ouro

- Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira