Vans escolhe a Madeira para a primeira abertura de loja fora do continente

A californiana Vans chegou à Madeira, com a sua primeira loja fora do continente, situada mais precisamente no centro comercial Madeira Shopping.

“É uma das maiores lojas da marca no nosso país, contando com 106 m2 de área útil de venda, onde estarão disponíveis todas as colecções Vans dos segmentos homem, mulher e criança, assim como algumas colecções cápsula da marca, materializando-se num universo perfeito para os verdadeiros fãs do espírito Off the Wall”, diz através de uma nota de imprensa.

Afirma ainda que esta é a oitava loja da Vans em Portugal, constituindo uma forte aposta na ilha da Madeira, um mercado que a marca considera ter grande potencial, tanto ao nível do cliente nacional como pela presença regular de visitantes estrangeiros.

Para celebrar este marco, a Vans promove já este sábado uma noite Off the Wall, em que skaters e riders de BMX irão andar à solta pelas principais ruas do Funchal, dando a conhecer a chegada da marca à cidade.