A USAM – União dos Sindicatos da Madeira, realiza esta quarta-feira, 5 de Fevereiro, uma jornada de luta pelo combate à precariedade, pela valorização do Trabalho e por um Portugal com Futuro.

A iniciativa inicia-se às 15h15, com concentração na Placa Central da Avenida Arriaga, Junto à Estátua Gonçalves Zarco, e saída prevista pelas 15h30 em direcção a alguns arruamentos do centro d cidade, nomeadamente Avenida Arriaga Placa Norte, Rua do Aljube, Largo do Chafariz, Rua do Bettencourt, Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Mercado dos Lavradores, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, terminando junto à Assembleia Legislativa da Madeira, onde haverá intervenções Sindicais.

Esta jornada de luta tem também por objectivo a dinamização e divulgação do XIV Congresso da CGTP-IN, que se realizará nos próximos dias 14 e 15 de Fevereiro, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal, Sob o Lema ‘Lutar, avançar nos direitos, valorizar os trabalhadores por um Portugal com futuro’.