Universidade da Madeira recebe em Setembro conferência sobre plantas alergénicas

A Universidade da Madeira (UMa) recebe, no próximo dia 5 de Setembro, às 18 horas, a conferência ‘Allergenic plants in our green spaces? No thanks!’, (Plantas alergénicas em nossos espaços verdes? Não, obrigado), proferida por Agnieszka Grinn-Gofroń, da Universidade de Szczecin, na Polónia, juntamente com Irene Camacho, da Faculdade de Ciências da Vida da UMa, na sala do Senado, Piso -2 do Campus Universitário da Penteada.

Integrada no âmbito do programa ERASMUS+, numa parceria entre Universidade de Szczecin e a UMa, esta conferência visa dar a conhecer, de forma simples e didáctica, quais as plantas alergénicas que devemos evitar introduzir nos nossos espaços verdes e como as identificar, seja na nossa região ou fora dela.

A conferência será proferida em inglês e em português e é aberta ao público em geral, sendo especialmente recomendada para guias turísticos, agentes hoteleiros, arquitectos paisagísticos ou designers de espaços verdes, sejam públicos ou privados. Todos os participantes terão direito a certificado de presença.

Agnieszka Grinn-Gofron

Agnieszka Grinn-Gofron é doutorada em Biologia, tendo realizado o Mestrado na área de Biologia e Protecção Ambiental. É actualmente docente do Instituto de Pesquisa em Biodiversidade, Departamento de Taxonomia Vegetal e Fitogeografia e investigadora na área da Aerobiologia, tendo publicado inúmeros trabalhos sobre os pólenes e esporos de fungos de importância alérgica. É membro da Sociedade Europeia de Aerobiologia desde 2009, sendo uma colaboradora e presença assídua em vários eventos de formação avançada no domínio da Aerobiologia.

Irene Camacho

Irene Camacho é doutorada em Biologia com especialidade em Bioquímica. É colaboradora da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, membro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Associação Internacional de Aerobiologia. Tem publicado em vários domínios da Aerobiologia, nomeadamente ao nível da saúde pública e fitopatologia, sendo revisora científica de inúmeras revistas e de projetos internacionais da especialidade.