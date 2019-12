Universidade da Madeira com orçamento reforçado no próximo ano

A proposta de Orçamento de Estado para 2020, apresentada esta semana pelo Ministério das Finanças, reserva uma despesa de 19,2 milhões de euros para a Universidade da Madeira (UMa). Este valor corresponde a um aumento de 7,8 por cento face ao valor inscrito no orçamento do corrente ano (17,8 milhões de euros).

Em Outubro passado, na cerimónia de abertura do ano académico, o reitor da UMa, José Carmo, disse esperar que o Orçamento de Estado para 2020 contemplasse uma majoração do financiamento para as universidades insulares, por serem periféricas.