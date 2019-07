Universidade da Madeira com 635 vagas reabre duas engenharias em português

A Universidade da Madeira disponibiliza este ano 635 vagas, as mesmas do que em 2019, sendo a grande novidade a reabertura de dois cursos de engenharia, o de Engenharia Civil e Engenharia Electrónica e Telecomunicações em português, depois de terem funcionado no ano passado em inglês. Nos restantes 18 cursos a UMa mantém as vagas inalteradas, variando entre as 20 e as 75 de Engenharia Informática, o curso com maior oferta. O ciclo básico de Medicina na UMa mantém 38 vagas.

Os cursos de Enfermagem, através da Escola Superior de Saúde, e de Direcção e Gestão Hoteleira, através da Escola Superior de Tecnologias e Gestão, oferecem 25 e 30 vagas, respectivamente.